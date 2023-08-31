Полузащитник «Балтики» Лазарев: на 100% будем готовы к игре с «Локомотивом» в чемпионате

Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России рассказал о старте сезона для калининградской команды.

«Такие победы, как с «Зенитом», придадут сил? Мы понимаем, что ситуация не самая лучшая, но, действительно, такие победы в Кубке помогают исправлять положение, повышают эмоциональный фон. На 100% будем готовы к следующей игре в чемпионате с «Локомотивом», нам нужно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию в чемпионате. Как Тамерлан Мусаев отреагировал на вызов в сборную?

Мы все об этом узнали только после игры, сразу начали его поздравлять. Я отдельно с ним поговорил, очень рад за него. Тамик много работает и терпит, большой красавец, только искренние поздравления», — приводит слова Лазарева Metaratings.