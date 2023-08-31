Полузащитник «Балтики» Лазарев: на 100% будем готовы к игре с «Локомотивом» в чемпионате

Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России рассказал о старте сезона для калининградской команды.
«Такие победы, как с «Зенитом», придадут сил? Мы понимаем, что ситуация не самая лучшая, но, действительно, такие победы в Кубке помогают исправлять положение, повышают эмоциональный фон. На 100% будем готовы к следующей игре в чемпионате с «Локомотивом», нам нужно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию в чемпионате. Как Тамерлан Мусаев отреагировал на вызов в сборную?
Мы все об этом узнали только после игры, сразу начали его поздравлять. Я отдельно с ним поговорил, очень рад за него. Тамик много работает и терпит, большой красавец, только искренние поздравления», — приводит слова Лазарева Metaratings.
- 31 августа 2023
-
13:09
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25