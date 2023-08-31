Президент «Реала Сосьедад» — о трансфере Захаряна: мы исполнили мечту!

Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай высказался о трансфере Арсена Захаряна из московского «Динамо».
«Мы следили за Арсеном с 2019 года. С 16 лет он был под нашим наблюдением. «Реал Сосьедад» сделал про него кучу отчётов, всего их получилось 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена – это радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту! Мы всегда верили в этот трансфер», — сказал Аперрибай в видео, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Лас‑Пальмасом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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