Арсен Захарян: переводчика у меня нет. По-испански знаю матерные слова

Хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян признался, что не испытывает особых проблем из-за незнания испанского языка.
«Переводчика на русский у меня нет. В этом нет ничего страшного. Был вот первый день – нормально. Единственная проблема – понимать тренера на тренировках. Мне помогал капитан Микель Оярсабаль, который мне переводил с испанского на английский. Они слишком дружелюбные, открытые, и даже мне, не особо коммуникабельному, было несложно.
Они там начали вопросы задавать, я тоже задавал. Потом пришёл один парень, защитник Траоре, и он вообще разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер. По-испански знаю матерные слова. Ребята-латиносы в Москве матерились – я слышал. «Пута мадре», например. Тренер вообще через слово говорит это», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
- 31 августа 2023
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