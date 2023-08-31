Президент «Реала Сосьедад»: надеюсь, Захарян добавит нам красок в искусстве на поле

Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай высказался о характере полузащитника команды Арсена Захаряна, отметив, что тот очень подходит культуре Сан-Себастьяна.

«Мне кажется, самое главное – это его улыбка, которая ему очень идёт и очень подходит культуре Сан-Себастьяна и «Реала Сосьедад». Он ещё молодой, в раннем возрасте приехал в Сан-Себастьян. Когда он здесь встретит испанскую девушку, баскскую из Сан-Себастьяна, всё встанет на свои места.

У меня в кабинете картины Чильиды. Он в первую очередь известен на весь мир как скульптор, а ещё он играл вратарём за «Реал Сосьедад». Наш клуб всегда был связан с искусством, и я надеюсь, что Арсен добавит нам красок в искусстве на поле, чтобы команда развивалась и дальше», — сказал Аперрибай в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.