Фюллькруг близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» из «Вердера» за € 13 млн

Нападающий бременского «Вердара» Никлас Фюллькруг близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, сумма трансфера форварда составит около € 13 млн плюс бонусы. Сегодня, 31 августа, Фюллькруг должен будет пройти медицинской осмотр для оформления своего перехода в «Боруссию».

30-летний Фюллькруг связан контрактом с «Вердером» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого нападающего в € 13 млн.

В нынешнем сезоне Фюллькруг успел сыграть за «Вердер» три матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

За сборную Германии Фюллькруг сыграл девять матчей, в которых забил семь голов и сделал один голевой пас.