Захарян: Гризманн писал мне по поводу трансферных планов

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вспомнил, как до переезда в Испанию общался с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«Против кого хочу сыграть в Испании? Если говорить о командах, то понятно, какие две. А из игроков – с Гризманном. Всё-таки у нас там есть какая-то предыстория. Раньше он мне лично писал в соцсети. Может, даже вспомнит. И месяца два назад он ещё раз написал мне по поводу трансферных планов. Потом, может, расскажу ему, что в «Реал Сосьедад» перешёл», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.