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«Рома» объявила о переходе Ромелу Лукаку

«Рома» объявила о переходе Ромелу Лукаку
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Итальянская «Рома» на своих официальных ресурсах объявила о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

30-летний Лукаку присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024, перейдя из лондонского «Челси». За новый клуб нападающий будет выступать под номером 90.

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал «Рому». С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды, проведя 37 матчей и забив в них 14 голов.

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