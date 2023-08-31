«Рома» объявила о переходе Ромелу Лукаку

Итальянская «Рома» на своих официальных ресурсах объявила о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.
30-летний Лукаку присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024, перейдя из лондонского «Челси». За новый клуб нападающий будет выступать под номером 90.
«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал «Рому». С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.
В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды, проведя 37 матчей и забив в них 14 голов.
- 31 августа 2023
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