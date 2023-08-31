Арсен Захарян: прошлый сезон получился неудачным и для меня, и для «Динамо»

Хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не считает себя главным виновником прошлогодних неудач «Динамо».

«Согласен, что сезон после провала трансфера в «Челси» получился не очень. Но год прошёл нормально. Говорили, что я разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, [пошли] гулянки, рестораны и машины? Да они всегда будут говорить. Что мне теперь, закопаться в яму? Ну пережил такой момент, ничего страшного. А кто говорит? Которые сидят дома и у которых вся жизнь в том, чтобы написать гневный комментарий. Ну пусть пишут, ладно, чё. Меня это никак не задевало, не обращал на это внимания.

Что было лишним в последнем сезоне? Да ничего, всё в совокупности. От меня ждали, что я буду играть как Роналдиньо, всех радугой обводить. Это понятно. Ну и в целом тот год для команды тоже не очень удачный получился. Поэтому не считаю, что это именно я один провалился. Всё равно какую-то статистику набил, один из лучших был в команде по показателям, если не лучший. Ну просто такой год у команды получился, неспроста девятое место заняли. Думаю, это не именно я. Но мой сезон — да, не очень по игре получился.

Что не пошло вне футбольного поля? Не знаю. Я в будущее смотрю, а в прошлое не хочу. Я это переосмыслил, но глобально прямо… Не знаю. Почему вновь прибавил в этом сезоне? Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений, хорошее восстановление. И всё. Были силы, было желание, как-то перезагрузился после отпуска. На сборах провёл хороший матч, и это ещё больше помогло», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.