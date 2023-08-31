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Захарян оценил уровень РПЛ после отстранения России от еврокубков

Захарян оценил уровень РПЛ после отстранения России от еврокубков
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, сейчас выступающий за «Реал Сосьедад», оценил уровень РПЛ после отстранения российских команд от участия в еврокубках. Также футболист попытался сравнить уровень чемпионатов России и Испании.

«Не могу сказать, что РПЛ прямо в плохую сторону изменилась за последние полтора года. Понятно, что изменения есть, ведь еврокубков больше нет. А в целом всё равно хороший уровень. Мне кажется, иногда и зрителю интересно посмотреть футбол в России. Сильных перемен, чтобы «были тут – и в пропасть», такого нет. В Москве тоже ничего не изменилось, если не считать, что ушли всякие бренды, тот же Nike. Понятно, что чуть-чуть изменилось, но глобально ничего для жизни не поменялось.

Что бы я сделал, чтобы футбол в России изменился в лучшую сторону? Убрал бы Fan ID. Думаю, это сильно мешает футболу. Я вот сходил здесь на матч, и вообще другие эмоции. А так ничего бы не менял. Если честно, футбол в России хорошего уровня. Не могу сказать, что слабо, что легко играть – все борются, с таким же интересом играют. Понятно, что сильные легионеры уехали, но всё равно можно посмотреть, как хорошо тот же «Ростов» со своими выступил. С легионерами они так не играли.

Конечно, с Испанией Россию в плане уровня футбола не сравнить. Понятно, что здесь всё сильнее. Даже по первой тренировке я понял, что здесь намного сложнее, интенсивнее, нужно быстрее думать. Всё сложнее. Но мне просто не нравится, как слишком принижают футбол в России. Там нормальный футбол, а не какая-то фигня, как пишут и говорят», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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