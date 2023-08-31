Вратарь «Бенфики» Влаходимос согласовал условия контракта с «Ноттингем Форест»

Греческий голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос договорился по условиям личного соглашения с английским «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы продолжают диалог насчёт перехода 29-летнего голкипера. Пока сделка не закрыта. Ранее сообщалось, что «лесники» предложили «Бенфике» € 9 млн за Влаходимоса. Представители португальской команды хотят выручить с продажи основного голкипера на порядок больше.
Влаходимос выступает за «Бенфику» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 голкипер провёл 50 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
- 31 августа 2023
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