Захарян: мечта сыграть в Лиге чемпионов воплотится в реальность, хочу услышать гимн вживую

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о мечте сыграть в Лиге чемпионов.
«Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов воплотится в реальность. Хочу услышать её гимн вживую. Сколько шансов у меня сыграть за свою жизнь в финале Лиги чемпионов от 1 до 10? Надеюсь, до восьмёрочки получится дойти. Конечно, надеюсь, что когда-нибудь в своей жизни сыграю в финале. Так что ставлю десятку.
Если выбирать соперника в Лиге чемпионов, хотел бы сыграть с «Интером», где Мхитарян. Было бы прикольно и символично встретиться с кумиром детства. Он смог раскрыть свой талант максимально, тоже уехал в Европу рано. Не могу сказать, что мы частно с ним переписываемся, но контакт есть. Пару раз общались. Он давал мне советы, но я не хочу их раскрывать», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.
- 31 августа 2023
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