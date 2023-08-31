Спортдиректор «Реала Сосьедад»: такие одарённые игроки, как Захарян, нравятся фанатам

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе поделился мнением о настрое полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Мне кажется, Арсен ведёт себя по-разному на поле и вне поля. По-моему, на поле он выражает абсолютно все необходимые эмоции. Я согласен, что по своему характеру он спокойный, милый парень, и нам это нравится. Здесь ценится скромность. Но, как мы видим, в игре он другой.
Поверьте, он оценит атмосферу на этом стадионе, она точно его заразит. Я искренне считаю, что нужных эмоций в игре ему хватает. Он прекрасно играет, в его футболе есть страсть. Такие одарённые футболисты, как Арсен, очень нравятся нашим болельщикам, и они в свою очередь очень их заряжают и поддерживают», — сказал Олабе в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
- 31 августа 2023
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