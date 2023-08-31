Захарян заявил, что не чувствует ответственности, представляя футбол России в Европе

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян признался, что желает спокойно играть в футбол в Испании.

«Чувствую ли ответственность, представляя футбол России в Европе? Да нет. Пытаюсь не ловить такие мысли. Какой смысл ещё добавлять себе ответственности? Спокойно приехал играть в футбол, тренироваться, делать свою работу, а там уже как получится. Но я уверен, что всё нормально будет. Я не первый российский футболист, кто сюда приехал, и, думаю, не последний. Возможно, есть какие-то ожидания от меня. Но я не загоняю себя такими мыслями. Спокойно к этому отношусь», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.