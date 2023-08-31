Захарян: в Испании играют без центра поля, атака на атаку, поэтому мне очень нравится

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о стиле футбола и атмосфере на трибунах в Испании.

«Стадион тут классный, классная атмосфера. Я соскучился по болельщикам и по такой живой атмосфере. Поэтому очень круто. Все так реагируют. Хоть ты просто потерял мяч – всё равно реакция. Поляна здесь не очень хорошего качества, но они сказали, что будут менять. В Испании, можно сказать, атака на атаку, они играют без особого центра поля. Поэтому супер, мне очень нравится», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.