Захарян: в Испании играют без центра поля, атака на атаку, поэтому мне очень нравится

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о стиле футбола и атмосфере на трибунах в Испании.
«Стадион тут классный, классная атмосфера. Я соскучился по болельщикам и по такой живой атмосфере. Поэтому очень круто. Все так реагируют. Хоть ты просто потерял мяч – всё равно реакция. Поляна здесь не очень хорошего качества, но они сказали, что будут менять. В Испании, можно сказать, атака на атаку, они играют без особого центра поля. Поэтому супер, мне очень нравится», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.
- 31 августа 2023
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