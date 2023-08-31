Флик – о невызове в сборную Вернера: он не в лучшей форме
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Тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик рассказал, почему он принял решение не вызывать нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера на ближайшие игры национальной команды.
«Он не в лучшей форме в своём клубе, и ему нужно поработать над определёнными вещами. Если он проделает нужную работу, я убеждён, что он сможет вернуться в заявку», — сказал Флик Bild.
В этом сезоне нападающий «Лейпцига» сыграл в двух матчах, в которых не отличился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 Тимо Вернер принял участие в 27 матчах за «быков» в Бундеслиге, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, 9 сентября сборная Германии проведёт товарищеский матч с Японией. Затем сыграет с Францией 12 сентября.
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