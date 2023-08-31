Флик – о невызове в сборную Вернера: он не в лучшей форме

Тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик рассказал, почему он принял решение не вызывать нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера на ближайшие игры национальной команды.

«Он не в лучшей форме в своём клубе, и ему нужно поработать над определёнными вещами. Если он проделает нужную работу, я убеждён, что он сможет вернуться в заявку», — сказал Флик Bild.

В этом сезоне нападающий «Лейпцига» сыграл в двух матчах, в которых не отличился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 Тимо Вернер принял участие в 27 матчах за «быков» в Бундеслиге, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проведёт товарищеский матч с Японией. Затем сыграет с Францией 12 сентября.