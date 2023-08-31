Тренер «Целе» Альберт Риера: из России ко мне был интерес со стороны двух клубов

Бывший испанский футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал, что получал предложения из России.
«Я хотел поработать главным в других странах — в России или Турции, где меня знают. Но не срослось. Хотя из обеих стран ко мне был интерес. От кого из России? От двух команд. Середняк таблицы и один из пяти лучших клубов в истории России. Других подробностей не скажу — не пытайте. Сейчас не получилось, но я всегда буду рассматривать предложения отсюда. Все знают, что я думаю о России. Я долго жил здесь, у меня русская жена, российский паспорт. Уважаю эту страну. И неплохо говорю по-русски», — приводит слова Риеры Sport24.
Во время своей профессиональной карьеры футболиста Риера выступал за «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Мальорку» и некоторые другие европейские клубы. 30 мая 2009 года Альберт женился на россиянке Юлии Королёвой. Свадьба проходила в Омске.
- 31 августа 2023
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