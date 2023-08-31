«В Захаряне есть черты Зидана». Директор «Реала Сосьедад» оценил качества россиянина

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе высказался об игровых качества российского новичка команды Арсена Захаряна.

«Сложно сравнивать Арсена с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными. Может показаться, что он немного неуклюжий, но на самом деле всё ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля, и мне это нравится. В нём черты Зидана, с прекрасной техникой, гармонией в движениях, как он исполняет технические приёмы, как понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что тяжело найти игрока, как Арсен», — сказал Олабе в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Лас‑Пальмасом»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.