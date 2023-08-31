Чернов: с «Динамо» не хотелось повторять матч с «Пари НН». Два раза в одну воронку не бьёт

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе красно-белых в матче Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Рад, что достаточно уверено сыграл в матче с «Динамо». Все ребята поздравили с хорошей игрой. Ещё бы от главного тренера это услышать — и можно спокойно восстанавливаться и готовиться к «Краснодару» (смеётся).

Легкая победа над «Динамо»? Если отталкиваться от счёта, то, наверное, да. Мы очень хорошо начали матч, а «Динамо» проваливалось как-то очень странно. Хорошо, что Соболь забил первый момент. Потом сразу стандарт сработал, который мы наигрывали. В целом, мы знали их слабые места и точечно били по ним. Всё получилось. Уже к 25-й минуте игра была предопределена. Не хотелось повторять матч с «Пари НН» — мы понимали, что два раза в одну воронку не бьёт. Поэтому всё будет нормально», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

К настоящему моменту 27-летний российский защитник провёл три матча за «Спартак» в этом сезоне — все в Фонбет Кубке России.