Захарян назвал российских игроков, которые могут переехать в Европу

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян перечислил российских футболистов, которые могли бы перебраться в европейские клубы.
«Тюкавин – хотел бы видеть его в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев. И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.
- 31 августа 2023
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