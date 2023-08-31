Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян назвал российских игроков, которые могут переехать в Европу

Захарян назвал российских игроков, которые могут переехать в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян перечислил российских футболистов, которые могли бы перебраться в европейские клубы.

«Тюкавин – хотел бы видеть его в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев. И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.

Материалы по теме
Дебют Захаряна, мощь Кузяева и лидерство Головина. Как россияне сыграли в уикенд в Европе
Дебют Захаряна, мощь Кузяева и лидерство Головина. Как россияне сыграли в уикенд в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android