«Динамо» выразило соболезнования капитану команды Бальбуэне в связи со смертью брата

Московское «Динамо» в своих социальных сетях выразило соболезнования капитану команду Фабиану Бальбуэне в связи со смертью брата защитника.

«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжёлой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — гласит сообщение клуба.

Бальбуэна пропустил матч «Динамо» с московским «Спартаком» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:4). После игры генеральный директор бело-голубых сообщил, что отсутствие капитана было связано с проблемами футболиста в семье.

32-летний Бальбуэна успел сыграть за «Динамо» шесть матчей в РПЛ в нынешнем сезоне, отметившись в них одной результативной передачей.