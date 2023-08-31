Сутормин: Цыганок не хотел со мной разговаривать, сразу жёлтую показал
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему получил жёлтую карточку в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1), заявив, что главный арбитр встречи Сергей Цыганок не захотел с ним разговаривать.
«За что получил желтую после матча? Просто спросил у судьи, почему добавили четыре минуты, когда было столько замен? Раньше считали — на замену 30 секунд. И помимо этого были паузы. Можно было побольше добавить. Всё было культурно? Да он, видимо, вообще не хотел со мной разговаривать. Сразу жёлтую показал», — приводит слова Сутормина Sport24.
Сутормин получил жёлтую карточку уже после завершения матча с «Балтикой». После этого полузащитник отошёл от арбитра.
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