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«Ювентус» близок к подписанию игрока «Вердера»

«Ювентус» близок к подписанию игрока «Вердера»
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«Ювентус» находится на продвинутой стадии переговоров с «Вердером» относительно приобретения полузащитника бременцев Дикени Салифу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Ювентус» достиг принципиальной договорённости с самим игроком и с его агентством. Сейчас туринцами рассматривается возможность приобретения 20-летнего полузащитника в аренду с правом дальнейшего выкупа.

В этом сезоне Бундеслиги Салифу не провёл ни одного матча за «Вердер». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в одной игре, в которой не отличился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

«Ювентус» набрал четыре очка за два тура и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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