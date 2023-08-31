Дмитрий Сычёв — об учёбе на тренера: естественно, очень много троллят Александра Мостового

Бронзовый призер Евро-2008 и бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

«Как началось обучение на тренерскую лицензию? Очень интересно всё, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова. Банда у нас вообще потрясающая (в одной группе с Сычёвым учатся Аршавин, Денисов, Билялетдинов и Мостовой. — Прим. «Чемпионата»). Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое. Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют.

Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает. Кто над кем может пошутить? У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич (Аршавин) выступает главным. Естественно, очень много Александра Владимировича (Мостового) троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается. Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит», — приводит слова Сычёва издание «Известия».