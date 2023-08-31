Spartak CityFootball объявил старт регистрации на дни открытых дверей

Центры подготовки Spartak CityFootball объявляют набор детей в возрасте от 3 до 14 лет, а также приглашают на дни открытых дверей, которые пройдут 9, 10, 16 и 17 сентября. Это совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже седьмой год тренирует детей по высоким футбольным стандартам.

По итогам семи лет совместной работы по вертикали подготовки проследовал не один десяток юных футболистов.

Отличительная особенность обучения в Spartak CityFootball – это комплексный подход ко всему процессу. Каждый ученик помимо групповых занятий может дополнительно посещать тренировки на развитие техники, гибкости, а также участвовать в детской лиге и заниматься индивидуально с тренером.

Дни открытых дверей пройдут в каждом из центров:

на Тушинской – для детей 2012–2020 годов рождения;

в Солнцево – для детей 2012–2017 годов рождения;

на Тульской – для детей 2009–2015 годов рождения;

в Сокольниках – для детей 2010–2020 годов рождения.

Для участия в дне открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте, а в день мероприятия иметь при себе медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивную форму.

По итогам посещения дней открытых дверей можно будет получить рекомендацию тренеров и подобрать группу соответствующего уровня подготовки.

Весной этого года состоялось открытие уникального футбольного центра Spartak CityFootball на северо-западе Москвы, в котором приняли участие Павел Мелешин и Дмитрий Хлестов.