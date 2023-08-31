Динияр Билялетдинов: Сазонов — парень с хорошими навыками, но в Серии А их может не хватит

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал переход Сабы Сазонова из «Динамо» в итальянский «Торино».

«Тут вопрос ментальности, насколько Сазонов готов к этому. Это же не первый отъезд игрока из нашего чемпионата. Если футболист профессионально готовится, ответственно подходит к своему делу, почему бы не попробовать. Не думаю, что это супер надёжный защитник. Да, колоритный, есть определенные хорошие качества, но ему ещё многому учиться. Ему надо быстрее обучаться, понять, в какую лигу попал.

Желаю Сазонову быстрого обучения, чтобы всё было хорошо. Итальянская Лига больше про структуру игры в обороне. Если он научится это воспринимать, всё может получиться. Парень с хорошими навыками, но надо обучить. Для России где-то хватало, а в Италии может не хватить», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.