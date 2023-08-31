Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Целе» Альберт Риера: я уже на 50% русский

Главный тренер «Целе» Альберт Риера: я уже на 50% русский
Комментарии

Бывший испанский футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал об отношении к россиянам в Словении.

«Как в Словении относятся к русским? Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов. Что такое русский менталитет? Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит своё слово. Чего не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе», — приводит слова Риеры Sport24.

Во время своей профессиональной карьеры футболиста Риера выступал за «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Мальорку» и некоторые другие европейские клубы. 30 мая 2009 года Альберт женился на россиянке Юлии Королёвой. Свадьба проходила в Омске.

Материалы по теме
Тренер «Целе» Альберт Риера: из России ко мне был интерес со стороны двух клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android