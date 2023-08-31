Главный тренер «Целе» Альберт Риера: я уже на 50% русский

Бывший испанский футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал об отношении к россиянам в Словении.
«Как в Словении относятся к русским? Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов. Что такое русский менталитет? Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит своё слово. Чего не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе», — приводит слова Риеры Sport24.
Во время своей профессиональной карьеры футболиста Риера выступал за «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Мальорку» и некоторые другие европейские клубы. 30 мая 2009 года Альберт женился на россиянке Юлии Королёвой. Свадьба проходила в Омске.
- 31 августа 2023
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