Главный тренер «Целе» Альберт Риера: я уже на 50% русский

Бывший испанский футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал об отношении к россиянам в Словении.

«Как в Словении относятся к русским? Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов. Что такое русский менталитет? Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит своё слово. Чего не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе», — приводит слова Риеры Sport24.

Во время своей профессиональной карьеры футболиста Риера выступал за «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Мальорку» и некоторые другие европейские клубы. 30 мая 2009 года Альберт женился на россиянке Юлии Королёвой. Свадьба проходила в Омске.