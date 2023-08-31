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Арбитр Виталий Мешков отработает на игре Кубка России в плавучем доке в Мурманской области

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил имена членов бригады арбитров, которая будет работать на матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и медийным клубом 2DROTS.

Встреча «Динамо» и 2DROTS пройдёт в следующий понедельник, 4 сентября. Главным арбитром выступит Виталий Мешков. Его ассистентами будут Александр Богданов и Илья Елеференко. Резервным судьёй назначен Константин Юданов, инспектором игры — Александр Колобаев.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и 2DROTS сыграют на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Изначально игра должна была пройти в Кирове, однако в РФС утвердили изменение места встречи «Динамо» и 2DROTS.