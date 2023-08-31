Виктор Мелёхин: могу уйти в «Динамо»? Не слышал об этом

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, что ничего не слышал о своём возможном переходе в московское «Динамо».

«Почему не играл? Получил небольшое повреждение. Знаю ли о слухах про мой переход в «Динамо»? Честно, не слышал. Хотел бы перейти? Я сейчас в «Ростове», — приводит слова Мелёхина издание «РБ Спорт».

Виктор Мелёхин является воспитанником футбольного клуба «Родина». В «Ростове» 19-летний россиянин оказался в феврале 2021 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сейчас составляет € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах.

В сезоне-2022/2023 молодой защитник отыграл 24 матча за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.