Виктор Мелёхин: могу уйти в «Динамо»? Не слышал об этом
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, что ничего не слышал о своём возможном переходе в московское «Динамо».
«Почему не играл? Получил небольшое повреждение. Знаю ли о слухах про мой переход в «Динамо»? Честно, не слышал. Хотел бы перейти? Я сейчас в «Ростове», — приводит слова Мелёхина издание «РБ Спорт».
Виктор Мелёхин является воспитанником футбольного клуба «Родина». В «Ростове» 19-летний россиянин оказался в феврале 2021 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сейчас составляет € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах.
В сезоне-2022/2023 молодой защитник отыграл 24 матча за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.
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