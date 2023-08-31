Ловчев раскритиковал «Динамо» за разгромное поражение в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал московское «Динамо» за разгромное поражение в матче 3-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России со «Спартаком» (1:4).

«Команда провела очень плохой матч. Очень жёстко прошёлся по футболистам Личка. Я давно не слышал, чтобы главный тренер команды максимально жёстко говорил о своих игроках. Это удивительно, потому что футболисты — товар, и скорее поменяют тренера, чем уберут футболистов. Удивлён, но слова — очень правильные. Личка просто молодец. Он не выпендривается, не говорит на белое и чёрное. И команда такое, поверьте, чувствует.

Но мне кажется, что дело не столько в том, что команда как-то не настроилась, а в проблемах с составом. Оборона сыграла безобразно — про такое говорят, «при полном попустительстве», потому что к 20-й минуте счёт мог быть 0:5. Динамовцы были в роли наблюдателей при игре в обороне, а Зиньковский просто рвал свой фланг. Момент с голом Зиньковского, когда Антон обогнал всех — это даже не буллит, это забег Усэйна Болта, который, стартуя не слишком резко, потом убирает всех. Это просто Усэйн Болт бежал!

Оборону бело-голубых характеризует и то, как защитники играли на флангах — Зиньковский и Денисов делали голевые передачи очень легко. К сожалению, в «Динамо» не нашлось лидера, который успокоил бы ситуацию по ходу первого тайма — команда как «поплыла» в самом начале, так и «доплывала» до перерыва. Потом чуть выравняли игру, но это, на мой взгляд, и «заслуга» «Спартака», который стал просто доигрывать.

В том, что многое поменяет Личка, я не сомневаюсь, — но там есть недокомплект в обороне, и причины провала во многом понятны. Продают Сазонова, улетел по семейным обстоятельствам Бальбуэна — и народу в центр обороны просто нет.

А вот что будет делать Абаскаль? Мне очень понравилось, что сказал Андрей Тихонов в эфире — «а мы играли одним составом». Очень вроде бы просто, но всё понятно — люди наигрывались вместе, связи укреплялись. За такие отрезки, как первый тайм с «Динамо», надо хвататься изо всех сил, а не искать добра от добра. Понятно, что основой всё равно является Промес и компания, но ведь два матча перед «Динамо» были плохими», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.