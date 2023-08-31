Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кейн, Хендерсон и Магуайр — в составе сборной Англии на матч квалификации Евро-2024

Сборная Англии по футболу объявила состав команды на сентябрьские матчи с Украиной и Шотландией. На сбор английской национальной команды главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт вызвал 26 футболистов.

Голкиперы: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси»), Леви Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдди Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).