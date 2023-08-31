Защитник «Спартака» Чернов назвал причины трёхматчевой серии без побед в РПЛ

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов назвал причины трёхматчевой серии красно-белых без побед в рамках внутреннего первенства.
«С чем связываю неудачный отрезок «Спартака»? В матче с «Уралом» была потеря концентрации: к 89-й минуте ведём — надо было где-то похитрее сыграть. Но мы такая команда, которая хочет постоянно играть вперёд, в атаку. В следующем матче с «Зенитом», если называть вещи своими именами, соперник сыграл получше. «Ахмат» против нас сыграл целостно и хорошо. Где-то не хватило реализации», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:3, следом уступил «Зениту» 1:3, а в 6-м туре разошёлся миром с «Ахматом» (0:0).
- 31 августа 2023
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