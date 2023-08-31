Сычёв: потенциал у «Локомотива» большой. По амбициям и составу должны быть в тройке

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что команда Михаила Галактионова может ставить перед собой цель закончить сезон-2023/2024 в топ-3 РПЛ.
«Как оцениваю результаты команды на старте сезона? Это надо спрашивать у Михаила Галактионова, всё-таки за результат отвечает тренер. Я сторонний наблюдатель, вряд ли я вижу всю картину. Единственное, что могу сказать, — потенциал у команды большой. Видно, что игроки квалифицированные. По задачам, по составу, по амбициям эта команда должна быть минимум в тройке.
Сможет ли реализовать свой потенциал Пиняев? Всё покажет время. Главное, качественно подходить к процессу восстановления, использовать все лучшие качества. С головой у него всё в порядке, звёздная болезнь ему не грозит. Верю, что Сергей поможет «Локомотиву» и уедет в хороший зарубежный клуб», — приводит слова Сычёва издание «Известия».
- 31 августа 2023
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