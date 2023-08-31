Круговой — о матче с «Балтикой»: в Петербурге возьмём реванш

Российский защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» и заявил, что ожидает реванша в Санкт-Петербурге.

«Хорошая команда («Балтика». – Прим. «Чемпионата»), бились до конца. Было видно, что они очень хотели победить, били вперёд, боролись. В принципе, это стиль «Балтики», и сегодня у них получилось это сделать — додавить и дожать. У нас были подходы, но до голевых моментов дело не доходило. Следующий матч будет уже в Петербурге, возьмём реванш — сто процентов», – приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».

Напомним, вчера, 30 августа, «Зенит» на выезде уступил «Балтике» со счётом 0:1. Ранее в Кубке России команда из Санкт-Петербурга обыграла самарские «Крылья Советов» (1:0) и грозненский «Ахмат» (2:0). «Балтика» занимает первое место в группе C с девятью набранными очками, а «Зенит» – второе с шестью очками.