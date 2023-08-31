Семак рассказал о выборе позиций на поле для Бакаева и Сутормина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе позиций для Зелимхана Бакаева и Алексея Сутормина на матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).
«Почему на правом фланге вышел левша Бакаев, на левом — правша Сутормин? Во-первых, так удобнее. Сутормину и Бакаеву эта позиция сложнее только в оборонительном плане, в атаке ничего не меняется, они во флангах широко играли в атаке, наоборот, удобнее было уходить в центр под свою сильную ногу. Повторюсь, это было сделано исходя из того состава, который есть. Поначалу у Бакаева было несколько хороших моментов, но после стартового отрезка уже не так ярко он проявил себя на позиции. К тому же не так удобно ему было в оборонительных действиях. Мы посмотрели его на одной позиции, на другой. Посмотрим, насколько это может нам понадобиться в дальнейшем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 31 августа 2023
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