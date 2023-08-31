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Дьяков: может, одно место в сборной России оставили для меня?

Дьяков: может, одно место в сборной России оставили для меня?
Виталий Дьяков
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков, который сейчас играет в Медиалиге, отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в команду на сентябрьский сбор 49 человек.

«Валерий Карпин вызвал 49 человек в сборную. Я не знаю, как они будут тренироваться. Валерию Георгиевичу виднее, кого брать, а кого нет. Естественно, для людей, которые не знакомы с ситуацией и смотрят со стороны, такое количество людей – это очень много. Даже у меня надежда теплится, что, может, 50 вызовут и меня пригласят из Медиалиги. Сейчас всех подряд зовут. Может, одно местечко для медиафутболиста в сборной припасли? Так что, может, что-то новенькое узнаем и услышим. Странно, конечно, слишком много игроков», – приводит слова Дьякова Metaratings.

Напомним, ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23.

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