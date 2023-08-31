Агкацев: каждый хочет играть, но на наших отношениях с Сафоновым это не сказывается

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пояснил, как построена в команде работа с голкиперами, а также рассказал об отношениях ещё с одним голкипером команды — Матвеем Сафоновым.
«Следит ли Ивич за вратарями? Конечно, он доверяет тренеру вратарей, но сам тоже следит. Во время тренировок часто подсказывает и корректирует что‑то.
Были разговоры в формате «вратарь — тренер»? У меня не было. Ивич спокойно доверил мне, и никаких даже напутственных разговоров не было.
Я сказал бы, что мы с Сафоновым друзья. Мы хорошо общаемся. Конкуренция присутствует. Каждый хочет играть, но на наших отношениях это никак не сказывается. У нас не было за два года конфликтов. Хорошие отношения!
Иногда Матвей мне что-то может подсказать. Но не как старший товарищ, а как более опытный. Он сыграл больше 150 матчей. У него багаж знаний есть на фоне опыта», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».
В текущем сезоне на счету Агкацева три игры в Фонбет Кубке России и шесть пропущенных мячей.
- 31 августа 2023
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