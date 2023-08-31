Канчельскис: только Карпину решать, будет щадящий режим у сборной или нет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о предстоящем сборе национальной команды России. Он пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.

«Стоит ли вызывать всех ведущих футболистов в нынешней ситуации, ведь они могут травмироваться? Так вопрос ставить нельзя, ведь травму можно получить на ровном месте. Конечно, вызывать всех сильнейших стоит, это верное решение.

Стоит ли дать футболистам щадящий режим? Это только Карпину решать, в каком режиме использовать игроков, но я могу сказать точно, что вызывать ребят нужно. Пусть поймут, что они игроки сборной, и пытаются хоть немного сыграться, ведь игровой тонус для сборной обязательно нужно поддерживать, несмотря на санкции», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Команда Валерия Карпина сыграет в Дохе с Катаром. А молодые игроки сборной должны сыграть с олимпийской командой Египта.