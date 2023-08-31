Агент Эджуке заявил, что чемпионат России сделал экс-игрока ЦСКА сильнее

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы экс-футболиста ЦСКА Чидеры Эджуке, который на данный момент выступает за бельгийский «Антверпен», высказался о чемпионате России и возможности футболиста поиграть в Лиге чемпионов.

«Эджуке хорошо приняли в новом клубе. Чидера счастлив, что у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, Эджуке благодарен ЦСКА и болельщикам за проведённые годы в Москве. На мой взгляд, чемпионат России сделал его сильнее», – приводит слова Анеке Metaratings.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в 2020 году и провёл за команду два полноценных сезона. В сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги нигерийский футболист провёл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три результативных передачи. В следующем сезоне-2021/2022 нападающий сыграл в 30 матчей в РПЛ и отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

«Антверпен» пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. Жеребьёвка одного из главных турниров в футболе пройдёт сегодня, 31 августа, в 18:45 мск.