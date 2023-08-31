«Челси» хочет приобрести 17-летнего бразильца Москардо из «Коринтианса»

Лондонский «Челси» направил официальное предложение по полузащитнику бразильского клуба «Коринтианс» Габриэлу Москардо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, англичане предложили фиксированную цену в размере € 21 млн, без каких-либо бонусов или пункта о перепродаже футболиста. «Челси» хочет оставить 17-летнего полузащитника в аренде в «Коринтиансе» до июня 2024 года. Бразильский клуб запрашивает более высокую плату.
За свою карьеру молодой игрок успел принять участие в десяти матчах за основную команду «Коринтианса», где не смог отметиться результативными действиями.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Габриэла составляет € 1,5 млн. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года.
- 31 августа 2023
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