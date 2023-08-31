Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» хочет приобрести 17-летнего бразильца Москардо из «Коринтианса»

«Челси» хочет приобрести 17-летнего бразильца Москардо из «Коринтианса»
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» направил официальное предложение по полузащитнику бразильского клуба «Коринтианс» Габриэлу Москардо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, англичане предложили фиксированную цену в размере € 21 млн, без каких-либо бонусов или пункта о перепродаже футболиста. «Челси» хочет оставить 17-летнего полузащитника в аренде в «Коринтиансе» до июня 2024 года. Бразильский клуб запрашивает более высокую плату.

За свою карьеру молодой игрок успел принять участие в десяти матчах за основную команду «Коринтианса», где не смог отметиться результативными действиями.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Габриэла составляет € 1,5 млн. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года.

Материалы по теме
Полузащитник «Манчестер Сити» Палмер переходит в «Челси» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android