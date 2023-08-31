Бояринцев: большая обойма в «Спартаке» может привести Абаскаля к ненужным экспериментам

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев порассуждал на тему того, сумеет ли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль справиться с большим количеством качественных футболистов.

«Большой выбор — враг хорошему. Для тренера, когда есть хороший выбор, вариативность, это здорово. Но это также может толкать тренера на ненужные эксперименты, варьировать состав, тем более все футболисты «Спартака» практически равны в своих амплуа. Сложно судить, смущает ли это Абаскаля или нет. Безусловно, это даёт пищу для размышления. Есть из кого выбирать, поменять при неудачном матче. Это всё индивидуально. Один тренер может пользоваться таким сполна.

Есть другой пример. В мою молодость было 16-18 полевых игроков, это максимальное количество. В команде была стабильная обойма. Замены делались, когда игрок выбывал. Есть обойма из 12-13 человек, и есть резерв, который может подменить, но в целом было 18-20 человек с вратарями, и мы спокойно проводили сезон. Тактические замыслы требуют стабильной игры. Знаем тренеров, у которых тоже есть большая обойма, но они не стремятся к быстрым изменениям, не рубят с плеча, а наоборот, наигрывают тактические схемы.

У Абаскаля есть возможность кого-то поменять, подпустить к составу, поменять амплуа. Главное, чтобы всё было во благо команды. Если ты играешь в одной схеме, ты узнаваем, тебя изучают, и тогда такой состав — это неожиданность. Самое главное, чтобы у ребят было понимание, когда меняется схема, рисунок, как действовать в такой ситуации. В большом составе нет ничего плохого, но должно быть понимание у всех ребят, как действовать на поле», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».