«Вулверхэмптон» подписал защитника «Жироны» Буэно
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Защитник «Жироны» Сантьяго Буэно перешёл в «Вулверхэмптон». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
По сообщениям СМИ, «волки» заплатят за своего новичка € 12 млн. Стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года). Игрок будет выступать за английскую команду под четвёртым номером.
Фото: wolves.co.uk
Буэно является воспитанником уругвайского «Пеньяроля». С 2017 по 2019 год защитник выступал за «Барселону B». В сезоне-2022/2023 Буэно провёл 36 матчей за «Жирону» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса в «Манчестер Сити».
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