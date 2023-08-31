Дьяков — о вызове в сборную России 49 человек: не знаю, как будут проходить тренировки

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков, который сейчас играет в Медиалиге, рассказал, как будет проходить тренировочный процесс в сборной России после того, как главный тренер Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов. К тому же поделился мнением об отборе игроков в состав национальной команды.
«Не знаю, как будет строиться тренировочный процесс. По сути, тренировка в командах – это 22-25 человек. Если он столько людей вызвал, значит, он знает, как будет распределять тренировки. Как он будет смотреть на всех, следить, проводить с кем-то ознакомление — многие в первый раз едут в сборную.
Думаю, он сам просматривает, когда играет «Ростов», видит игроков в команде соперника. Явно проводит подготовительную аналитику для игр «Ростова» и видит разных футболистов. В этот же момент он может их просматривать для сборной, в игре с «Ростовом». Поэтому какое-то мнение у него уже есть. Тем более у него есть помощники, которые помогают ему в штабе и дают оценку игрокам. Старичков ему узнавать не надо, надо понимать, в какой они форме. Готовы сыграть или нет», – приводит слова Дьякова Metaratings.
- 31 августа 2023
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