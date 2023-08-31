Вратарь «Краснодара» Агкацев признался, что хочет попасть в сборную и выиграть титул

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев рассказал о своих мечтах и целях в футболе.
«С каждым разом ты всё больше и больше хочешь. Это нормально. И цели, и амбиции постоянно у тебя всё больше и больше.
По зарплате? Нет. Больше хочу в плане футбола. Во‑первых, хочу постоянно играть, хочу выйти на тот уровень, чтобы играть стабильно. Во‑вторых, конечно, мечта любого футболиста — попасть в сборную. В‑третьих, выиграть титул», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».
Стоит отметить, что 21-летний вратарь попал в список из 49 футболистов, вызванных в сборную России главным тренером Валерием Карпиным на сентябрьский сбор.
21-летний вратарь в текущем сезоне принял участие в трёх матчах группового этапа Кубка России, в которых пропустил шесть голов.
- 31 августа 2023
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