Алексей Сафонов: Рыжиков не ушёл, его убрали. Но без работы Сергей не останется

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о расставании тамбовского «Спартака» с главным тренером Сергеем Рыжиковым.

«Рыжиков ушёл из тамбовского «Спартака» потому, что руководство посчитало, что им нужен более квалифицированный тренер, хотя команда шла на третьем месте. Но у каждого тренера чемодан всегда собран. Я знаю, что футболисты приходили к руководству клуба, просили, чтобы он остался. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Без работы Сергей не останется. Сейчас чуть-чуть отдохнёт, мы пока будем смотреть варианты.

Есть ли сейчас какие-то намётки? Человек только ушёл из клуба. Точнее, не он ушёл, а его убрали. На живое место тоже не пойдём. Уволятся какие-то тренеры, будем разговаривать. Вторым тренером Рыжиков мог бы работать в пяти-семи командах РПЛ, многие обращались. Но он хочет работать главным», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Бывший игрок «Рубина Сергей Рыжиков возглавил тамбовский «Спартак» 30 сентября 2022 года.