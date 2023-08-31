Александр Канищев: игроки «Зенита» не будут лезть из кожи вон ради победы в Кубке

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что игрокам резерва санкт-петербургской команды не хватает класса, чтобы обеспечивать победы в кубковых матчах.

«Конечно, тем игрокам, которые вышли играть за «Зенит» в первом тайме против «Балтики», не хватает игровой практики. Они явно ниже классом тех, кто входит в основной состав. И не могут играть с листа. Им надо время, чтобы привыкнуть другу к другу, найти общий язык. К тому же в играх Кубка России у игроков нет того настроя, который обычно обеспечивает «Зениту» результат. Поэтому в этом турнире так много проходных матчей.

Хорошие игроки, если даже впервые собрались, сразу знают, что надо делать. Понимают друг друга, улавливают каждое движение — таким не надо притираться. Но такой низкий класс не только у игроков «Зенита», но и вообще у тех, кто играет в РПЛ.

Не стоит кого-то выделять или на кого-то вешать собак за поражение. В целом для команды матч с «Балтикой» оказался проходным. Сам Семак, по-моему, сказал, что это игра, в которой можно дать практику другим футболистам. Если тренер так говорит, то чему удивляться? Игроки всё это быстро чувствуют.

Было видно, что у игроков «Зенита» нет желания лезть из кожи вон ради победы над «Балтикой». На фига им себя проявлять, вот скажите? У них есть контракты. Сидит он на лавке «Зенита» или играет, у него по-любому всё хорошо. Зачем им проявлять себя? Ради чего?

Думаете, все такие честолюбивые? Если бы игроки «Зенита» были такими, мы бы это видели, они проявляли бы себя. К сожалению, они к таковым не относятся. Игроку главное — подписать контракт, это гарантированные деньги. А там, где гарантированные деньги, не надо выпрыгивать из штанов ради побед. Ну такая ментальность у наших игроков», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

В среду, 30 августа, «Зенит» в Калининграде в матче 3-го тура Фонбет Кубка России уступил «Балтике» со счётом 0:1. Команда Сергея Игнашевича одержала в этом турнире третью победу подряд.