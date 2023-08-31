«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с Вильмаром Барриосом. Обновлённое соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе «Зенита»!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 156 матчах, в которых смог забить три гола. В составе сине-бело-голубых Вильмар раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.