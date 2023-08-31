Александр Мостовой: в сборной России уже длительное время происходит много странностей

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал вызов в состав сборной России по футболу большого количества футболистов.

«Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир. Потом увидел, что будет несколько игр. Но 50 человек — это почти пять составов.

Здесь всё странно. Сборные должны быть отдельно, а почему-то вместе. В этой сборной России уже длительное время происходит много странностей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее было объявлено, что сборная России вызвала 49 футболистов в состав национальной команды на сентябрьский сбор. Россия сыграет один матч с Катаром и два с Египтом.