Валерий Новиков: у Помазуна больше шансов стать наследником Акинфеева в ЦСКА, чем у Торопа

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков порассуждал о вратарской позиции в армейском клубе.

«Кто сможет заменить Акинфеева в будущем? Помазун или Тороп? На данный момент всё же у Помазуна больше шансов — он основной вратарь в «Урале», а Тороп скоро опять сядет на скамейку, ведь Акинфеев вернётся в строй. Думаю, будет сделана ставка на Помазуна.

Впрочем, здесь главное заключается в том, сколько ещё Игорь сможет отыграть за ЦСКА. Да, его контракт заканчивается следующим летом, но я надеюсь, что Акинфеев как можно дольше сможет играть за ЦСКА», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, права на Помазуна принадлежат ЦСКА, но в этом сезоне вратарь играет за «Урал» на правах аренды. Тороп же выходит в стартовом составе армейцев, поскольку основной голкипер команды Игорь Акинфеев отсутствовал из-за проблем со здоровьем.