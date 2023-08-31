Михаил Гершкович: футбольные люди в Европе стали отталкиваться от здравого смысла

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал активный интерес европейских клубов к футболистам из России.
«Не думаю, что в интересе европейских клубов есть конкретная причина. В трансферах всегда должно совпасть много факторов — интерес клуба, желание продать другого. Сейчас мы видим, что стороны находят соприкосновение. Видимо, со временем это стало проще делать. Все спокойно относятся к переходу футболистов.
Понятно, что люди, которые в Европе занимаются футболом, стали отталкиваться не от политики, а от здравого смысла. Стали думать об интересе своего клуба и болельщиков. Эта ситуация показывает, что в Европе осталось много здравомыслящих людей. Надеюсь, тенденция будет продолжаться. И в том числе это поможет нам вскоре вернуться на международную арену», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно РПЛ покинули полузащитники «Динамо» и «Зенита» Арсен Захарян, Далер Кузяев, а в скором времени могут состояться переходы защитника «Динамо» Сабы Сазонова, а также хавбеков «Динамо» и «Спартака» Даниила Фомина и Даниила Денисова.
- 31 августа 2023
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