Кассьерра: стать лучшим бомбардиром РПЛ? Я совершенно об этом не думаю

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о причинах низкой результативности в прошлом сезоне и о гонке бомбардиров РПЛ.
«Как объяснить, что за первые шесть туров нынешнего сезона забил больше, чем за весь прошлый? У меня нет никакого конкретного объяснения. В прошлом сезоне я также хотел забивать и помогать команде. Часто мне не удавалось реализовывать моменты, поэтому я забил два гола за чемпионат. Я понимаю, что это очень мало, но я точно так же старался. К несчастью, иногда мяч просто не шёл в ворота, но в этом сезоне всё стало получаться с 1-го тура. Голы приносят нападающим уверенность в своих силах, так случилось и со мной. Я счастлив, что помогаю команде и делаю то, чего от меня ждут. До матча с «Уралом» мы понимали, что находимся не на том месте, на котором должны быть. Рад, что мы победили. Впереди нас ждут самые тяжёлые встречи. Надеюсь, что мы сможем набрать максимальное количество очков и подняться как можно выше в таблице.
Есть ли желание стать лучшим бомбардиром РПЛ? Я совершенно об этом не думаю. Привык работать изо дня в день, впереди нас ждёт много игр. Вся борьба за призы, в том числе индивидуальные, завершится ещё нескоро. Я счастлив, что мне удалось ударно начать чемпионат, но самое главное, чтобы в конце сезона «Зенит» смог взять золото. Если я смогу по итогам сезона находиться в списке лучших бомбардиров чемпионата, то мне будет приятно. Для меня это не цель, ведь главное — помогать команде любыми способами», — сказал Кассьерра в интервью «Евро-Футбол.ру».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кассьерра сыграл в шести матчах за «Зенит», в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.
- 31 августа 2023
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